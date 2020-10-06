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Son dakika yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemeleri hesaplara yattı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika yaptığı açıklamada, yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

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Son dakika haberine göre; yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemeleri yatırıldı. Haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bizzat duyurdu.

Bakan Selçuk, 2020 Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1.4 milyon vatandaşın faydalandığını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 998.4 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.

821.4 milyon lira ödeme yapıldı

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 531 bin engelli vatandaşın yararlandığını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 821.4 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti.

Evde bakım ödemeleri gerçekleşti 

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de gerçekleştiğini söyledi.

Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

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