BIST 1.166
DOLAR 7,76
EURO 9,14
ALTIN 476,53
HABER /  YEREL
ADV Eğitimde dayanışma vakti
ADV Eğitimde dayanışma vakti

Afrin'de PKK/YPG'li teröristler bombalı araçla saldırdı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör unsurlarından arındırılıp, özgürleştirilen Suriye'nin Afrin bölgesinde, PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesindeki Suriye'nin Afrin bölgesinde, dün terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, patlamada yaralanan 4 kişiyi Afrin'deki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yerel güvenlik güçleri, uzaktan kumanda kullanılarak, yapılan saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP açıklaması: Bir çelişki yaratılmak isteniyor. Oyuna gelmeyin
Adana merkezli 11 ilde “Swinger” operasyonu: 35 kişi hakkında gözaltı kararı
Meral Akşener'den Azerbaycan'a önemli destek! Vekillerimizi göndereceğiz
Kod adı 869! Suudi Arabistan'dan Türk mallarına skandal boykot çağrısı
Doğu Perinçek canlı yayında bombayı patlattı! Buradan ilan ediyorum HDP kapatılacak
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidiyor! Dağlık Karabağ gündemin en önemli maddesi
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de evinde kendini asarak intihar etti
Covid-19’u yenen şoför: Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Bilet kampanyası! Pegasus'tan yurt içi uçuşlarında yüzde 25 indirim
Samsun'da tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ne yenildi
Yorumlar