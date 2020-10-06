Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP açıklaması: Bir çelişki yaratılmak isteniyor. Oyuna gelmeyin

"7 yıl sonra bir dosya açılarak insanlar tutuklanıyorsa bunu eleştiririz. Biz adaletin yanındayız." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz haktan hukuktan yanayız. Bir çelişki yaratılmak isteniyor. Oyuna gelmeyin” dediği ifade edildi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te yeni yasama yılına ilişkin milletvekilleriyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında 6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasıyla ilgili tutuklamaları eleştirdi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın kulis haberine göre, milletvekillerini dinleyen Kılıçdaroğlu daha sonra yaptığı konuşmada, iktidarın CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendirilmek istediğine işaret etti.

"İYİ Parti'yle görüş ayrılıkları var' algısı yaratmak isteniyor"

Kılıçdaroğlu, iktidarın CHP’yi HDP’yle aynı partiymiş gibi göstermeye ve İyi Parti’yle arasında görüş ayrılıkları olduğu yönünde bir algı yaratmak istediğine dikkat çekti.

Millet İttifakını kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. İyi ilişkilerimiz var. HDP, İYİ Parti, CHP, hepimiz ayrı partileriz.

"AK Parti iktidardan gitmez algısı yaratılmak isteniyor"

Kılıçdaroğlu’nun, AK Parti iktidardan gitmez algısının yaratılmak istendiğine işaret ederek “Bu bir oyun. Sandıkta kazanacağız ve tıpış tıpış gidecekler. Nasıl ki İstanbul seçimlerinde demokrasi tokadını yediler. İlk seçimde bunları göndereceğiz” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.