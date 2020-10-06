Galatasaray'da Fernando Muslera'nın lisansı çıkartıldı
Galatasaray'da lisansının askıya alındığı iddia edilen Fernando Muslera'nın lisans işlemleri tamamlandı.Abone ol
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın lisansı çıkartıldı. Geçtiğimiz sezon sonuna doğru Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera'nın lisansının askıya alındığı öne sürülmüştü.
Bu sabah saatlerinde TFF'ye yapılan bildirim sonrası 34 yaşındaki kalecinin lisansının çıkartıldığı belirtildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Trabzon'da ağacı kesmeye kıyamadı! Şimdi ayva ağacında ayvadan başka her meyve var