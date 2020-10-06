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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın lisansı çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'da lisansının askıya alındığı iddia edilen Fernando Muslera'nın lisans işlemleri tamamlandı.

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın lisansı çıkartıldı. Geçtiğimiz sezon sonuna doğru Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera'nın lisansının askıya alındığı öne sürülmüştü.

Bu sabah saatlerinde TFF'ye yapılan bildirim sonrası 34 yaşındaki kalecinin lisansının çıkartıldığı belirtildi.

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