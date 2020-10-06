Venezuela'ya ait 1 milyar dolarlık altın için yeni karar

İNGİLTERE Temyiz Mahkemesi, Venezuela'ya ait 1 milyar dolarlık altının kontrolünü ABD destekçisi Juan Guaido'ya veren mahkeme kararını bozdu.

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İngiltere Temyiz Mahkemesi, Venezuela'ya ait 1 milyar dolarlık altının kontrolünü ABD destekçisi Juan Guaido'ya veren mahkeme kararını bozdu.

Londra yönetimi, kendini devlet başkanı ilan eden ve ABD desteiyle ülkede darbe yapmaya çalılan Guiado'yu güvenilebilir seçimler düzenlenene kadar Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımıştı. Yüksek Mahkeme, Londra'nın tutumunu temel alarak, ülkedeki Venezuela'ya ait altınların kontrolünü geçen Temmuz ayında Guiado'ya devretmişti.

Nicolas Maduro'dan yana karar

Euronews'in aktardığına göre, Temyiz Mahkemesi ise, bu hükme itiraz eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan yana durdu ve Guiado'nun meşru lider olarak tanınması kararını bozdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan Maduro'yu fiilen tanıyıp tanımadığı konusunda açıklık getirmesini isteyen Temyiz Mahkemesi, ayrıca altınların akıbeti ile ilgili de kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini talep etti.

Venezuela Merkez Bankası, mayıs ayında Covid-19 ile mücadele kapsamında İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan altın rezervlerini kullanmak istemiş ancak erişime izin verilmemişti. Maduro yönetimi de altın rezervlerinin kullanımı için yargı yoluna gitmişti.