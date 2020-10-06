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İzmir'de 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de 3 çocuk annesi Tuğba K., yakınlarının haber alamaması sonucu verilen ihbarla evde ölü bulundu.

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Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki bir binada oturan evli ve 3 çocuk annesi Tuğba K.'dan haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti. Tuğba K.'nın kapıyı açmaması üzerine, yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Tuğba K.'nın evine girdi.

Yapılan incelemede, talihsiz kadının hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tuğba K.'nın öldüğü belirlendi. Öte yandan, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Tuğba K.'nın  eşi ve çocuklarının iki gün önce Kütahya'ya gittiği  ve Tuğba K.'nın evde yalnız kaldığı öğrenildi.

Tuğba K.'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tuğba K.'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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