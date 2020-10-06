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Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı

Eş değiştirme yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 35 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin kent genelinde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığını saptadı.

11 ilde eş zamanlı operasyon

Şebekeye üye olduğu öne sürülen 35 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda gözaltı

Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Evli çiftler de var 

Adana’da yakalanıp, sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin arasında evli çiftlerin de olduğu görüldü.

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