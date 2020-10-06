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Bolu'da rezalet! Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanı görevden alındı

BOLU’da, Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makamında bir kadınla görüntülü cinsel sohbet ettiği sırada mastürbasyon yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından görevden alındı.

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BOLU Belediyesi'nde imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen iş yerinde cinsel içerikli video izlemekten tutuklanmıştı.Bu kez Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, mastürbasyon yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından görevden alındı. 

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makam odasında bir kadınla görüntülü görüştüğü sırada cinsel içerikli sohbet etti. Sinan Ay, karşısında kadın soyunurken mastürbasyon yaptı.

Görüntüler genel merkeze ulaştı

İsmi öğrenilemeyen kadın, Sinan Ay'la cinsel içerikli sohbet ettiği görüntüleri kaydetti. Kayıt, belediye işçileri arasında yayılmaya başladı.  Görüntüler, Whatsapp gruplarında yayıldı ve sendikanın genel merkezine kadar ulaştı. Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan Ay'ı görevden aldı.

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