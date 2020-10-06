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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine Samet Aybaba

Beşiktaş'ta yönetim ile Sergen Yalçın arasında yaşanan kriz sonrası Samet Aybaba, gündeme gelmeye başladı.

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4.haftası oynanan Süper Lig’de sadece bir galibiyet alan ve son 3 maçta yalnızca 1 puan toplayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki ipler iyice gerildi. 

1-0 kaybedilen Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra basın mensuplarının karşısına geçen ve ‘bir iki oyuncu hariç transferleri ben yapmıyorum, bunların üstüne söylemek istediklerimi de söyleyemiyorum’ açıklamalarıyla bomba etkisi yaratan Sergen Yalçın’ın köprüleri attığı belirtilirken genç teknik adamın gözden çıkarıldığı, hatta yönetimden bazı isimlerin Samet Aybaba ismini gündeme getirdiği öne sürülüyor. 

Transferler yeterli bulunuyor
Transfer döneminde Mensah, Welinton, N’Sakala, Aboubakar, Ghezzal, Rosier, Gökhan Töre, Josef de Souza, Montero’yu kadrosuna katan siyah beyazlı yönetim kadro zenginliği bakımından şampiyonluğa oynayabilecek bir ekip oluşturduğunu düşünürken sahada alınan sonuçların kadro mühendisliğinden değil Sergen Yalçın kaynaklı olduğu konuşuluyor. 

‘Sergen Yalçın teknik açıdan yetersiz'
Ayrıca kulislerde ‘Sergen Yalçın teknik açıdan yetersiz kaldığı için tepki topluyoruz ve her geçen gün kaosa sürükleniyoruz’ yorumlarının yapıldığı bildirildi.

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