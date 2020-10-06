Cavani ve Alex Telles Manchester United'da
Manchester United, transferin son gününde Edinson Cavani ve Alex Telles'i kadrosuna kattı.Abone ol
Manchester United, sol bek bölgesini Alex Telles ile güçlendirdi. Kırmızı Şeytanlar, Brezilyalı futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüp yaptığı açıklamada bonservis bedeline yer vermezken, İngiliz basını United'ın 27 yaşındaki Telles için Porto'ya 15 milyon Euro + 3 milyon Euro bonservis ödeyeceğini yazdı.
Galatasaray ne kadar kazanacak
2016 yılında Galatasaray'dan Porto'ya 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Telles, Portekiz ekibinden ayrılmasıyla sarı-kırmızılılara para kazandıracak. İki kulüp arasında anlaşma gereğince Porto, Alex Telles'in satışından elde edeceği karın yüzde 10'unu Galatasaray'a verecek.
Cavani imzayı attı
Manchester United, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Uruguay forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 2013 yılında transfer olduğu PSG'de 7 kez lig şampiyonluğu yaşayan Cavani, oynadığı 301 maçta 200 gol attı.