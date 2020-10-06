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Cavani ve Alex Telles Manchester United'da

Manchester United, transferin son gününde Edinson Cavani ve Alex Telles'i kadrosuna kattı.

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Manchester United, sol bek bölgesini Alex Telles ile güçlendirdi. Kırmızı Şeytanlar, Brezilyalı futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüp yaptığı açıklamada bonservis bedeline yer vermezken, İngiliz basını United'ın 27 yaşındaki Telles için Porto'ya 15 milyon Euro + 3 milyon Euro bonservis ödeyeceğini yazdı.

Galatasaray ne kadar kazanacak
2016 yılında Galatasaray'dan Porto'ya 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Telles, Portekiz ekibinden ayrılmasıyla sarı-kırmızılılara para kazandıracak. İki kulüp arasında anlaşma gereğince Porto, Alex Telles'in satışından elde edeceği karın yüzde 10'unu Galatasaray'a verecek.

Cavani imzayı attı
Manchester United, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Uruguay forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 2013 yılında transfer olduğu PSG'de 7 kez lig şampiyonluğu yaşayan Cavani, oynadığı 301 maçta 200 gol attı.

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