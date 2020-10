Kopenhag, Fenerbahçe'den Zanka'yı kiraladı

Transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, Zanka ile yollarını ayırdı.

Son gün takıma katılan Perotti, Pelkas ve Ademi transferleri sonrasında yabancı sınırını 14'e düşürmesi gereken sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki stoperi Kopenhag'a gönderdi. Zanka, yeni takımında eski numarası olan 25'i aldı.

Zanka, 2007-2012 ve 2014-2017 yıllarında da Kopenhag forması giymişti.

2 milyon euro bonservis bedeliyle Huddersfield'dan transfer edilen Zanka, sezonun 2. yarısında Düsseldorf forması giymişti. Danimarkalı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 2 maça çıktı.

Zanka returns to Copenhagen on a loan agreement until the summer of 2021 #fcklive https://t.co/RAph5FtXzw