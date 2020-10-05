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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (5 Ekim Pazartesi)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1603 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 326 bin 46, can kaybı 8 bin 498 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 5 Ekim 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 115 bin 632 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1320 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 286 bin 370'e çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 931 bin 917, hasta sayısı 326 bin 46, vefat sayısı 8 bin 498, ağır hasta sayısı 1412 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2, yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.3 oldu.

"Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın" ifadesini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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