Başkan Erdoğan açıkladı: Azerbaycan'ın yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Karabağ konusunda yedi düvele meydan okuma pahasına da olsa Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir gündemi meşgul eden eğitimdeki devamlılık konusunda yeni bir karar alındığını duyurarak, "2., 3., ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen şartlarda başlatıyoruz. Ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek. Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitime başlanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları;

Bugünkü kabine toplantımızda koronavirüsten, iç ve dış olaylardan spora kadar pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı büyük sınamalar elbette bizi de olumsuz etkilemektedir. Hamdolsun her alanda verdiğimiz mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz. Salgın sürecinde sağlık altyapımız, sistemimiz, teşhis ve tedavi protokolleri ile takdire şayan bir farklılık ortaya koyduk.

Hastane açarız, beğenmezler, Fabrika açarız, kulp takarlar...

Milletimizin faydasına ve çıkarına olan her çabayı değersizleştirme gayretinde olanlar, her konuda olduğu gibi burada da ortaya çıktı. Ülkemiz pekçok alanda çifte standarda maruz kalır, bunlar karşımızdakilerle birlikte hareket eder. Ekonomimize tuzaklar kurulur, felaket tellallığı ile hasımlarımızın değirmenine su taşır. Hastane açarız, beğenmezler. Fabrika açarız, kulp takarlar, Yol, otoyol, metro açarız burun kıvırırlar. Halbuki böyle bir dönemde dünyanın her yerinde meslek kuruluşları, medya, sivil toplum gibi yapılar ülkelerinin ve halklarının yanında yer almıştır. Bu anlayışının ülkemizde de bir an önce tesisini temenni ediyoruz.

Kısa çalışma ödeneğine 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarıldı

Salgının seyrine göre gerektiğinde yeni tedbirleri, gerektiğinde normalleşme adımlarını devreye alıyoruz. Salgınla birlikte hayata geçirdiğimiz sosyal koruma kapsamı kapsamında, çalışanlara ve dar kesimlere yaptığımız ödemenin tutarı 18 milyar liraya ulaştı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişilere 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır. Nakdi ücret kapsamında 1 milyon 976 bin kişiye 4,4 milyar lira ödeme yapılmıştır. Devlet korumasındaki 640 gencimizi de bu dönemde kamuda işe yerleştirerek mağduriyetlerin önüne geçti. Böylece devlet korumasındaki gençlerimizin istihdam sayısı da toplamda 54 bine yaklaştı. Hastanelerimizdeki yoğunluğun gözle görülür bir şekilde azalması bu tespiti teyit ediyor. Kriz düzeyinde bir görüntüyle karşılaşmadık. Mevsim hastalıkları korona ile benzer belirtiler taşıdığı için süreci daha dikkatli götürmemiz gerektiğinin farkındayız.

Yüz yüze eğitimi genişletme kararı aldık Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz.

Yerli aşı konusu

Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. Bu anlamda yapılan yatırımların, desteklerin birer birer icraate dönüşmesinin haklı kıvancı içerisindeyiz. 13 ayrı çalışması başlatılmıştı. 5 tanesi insan çalışma safhasına yaklaştı. Alt yapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. ikinci bir firmamızında üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üstüne çıkabilecektir. İnsan çalışmaları için önümüzdeki ay bin doz aşı üretilmiş olacak.

'Kuşatma altına alınmaya çalışılıyoruz'

Önümüze bir harita alıp, özellikle son 10 yılda oluşan krizlere bakınca Türkiye'nin tam manasıyla bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Elbette bedeller ödüyoruz, Terörle mücadelede verdiğimiz her şehidin acısı ilk günkü gibi yüreğimizde tazedir. Türkiye terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Kuşatmanın zincirlerini birer birer kırıyoruz. Ülkemizi bölgesel ve küresel tüm meselelerde dışarıda bırakıp sadece alınan tedbirleri alınan kararlara tabi kılma politikalarını çökerttik. Bugün Türkiye bölge ve dünya siyasetinde onurlu ve etkili bir konumda bulunuyor.

2023 hedeflerinden asla taviz vermedik

Bugün Türkiye insanlığın vicdanı olarak her konuda söz söylecek ve bunu dinletecek bir iradeye sahiptir. Bugün Türkiye kendisiyle beraber tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilecek ve arkasında durabilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Halen çektiğimiz sıkıntıların karşılığını çok yakında karşılığını alacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi bunun ilk müjdesidir. Son 7 yıldır, maruz kaldığımız saldırılar nedeniyle 2023 hedeflerinden asla taviz vermedik. Ülkemizi hem krizlerden kurtarıyor hem hedeflerine yaklaştırıyoruz.

'Ermenilerin katliamları cezasız bırakıldı'

Son dönemde bölgemizdeki en önemli hadise işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yaptığı girişimlerdir. Üstelik Karabağ'da sadece işgal değil aynı zamanda insanlığın yüz karası katliamlar gerçekleştirilmişti. Ermenilerin yaptıkları katliamlar cezasız bırakıldı. ABD, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk grubu sorunu çözmedi. Kardeş Azerbaycan halkı yıllardır hem işgalin hem de kayıplarının acısını yaşadı.

Yedi düvele meydan okuma pahasına...

Gerektiğinde yedi düvele meydan okuma pahasına, kendimiz ve dostlarımız için hakkın ve hakikatin yanında yer alıyoruz. Azerbaycan'ın, Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde yaptığımız da bundan ibarettir.

Azerbaycanlı kardeşlerimizi selamlıyoruz

Karabağ meselesinin bu şekilde çözüme kavuşması hem tarihin hem hukukun hem de coğrafyanın gerçeklerinin icabıdır. Aksi takdirde bölgedeki huzursuzlukların ve çatışmaların bitmesi mümkün değildir. Bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimize gazanız mubarek olsun diye selamlıyoruz.