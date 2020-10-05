Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın evraklarını motosikletle yetiştirdi

Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den 1 yıllığına kiraladığı Rachid Ghezzal'ın evraklarını TFF'ye motosiklet ile ulaştırdı.

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Beşiktaş’ta transferin son anlarına yaklaşılırken Leicester City forması giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile anlaşılmıştı. Sabaha karşı İstanbul’a gelen Cezayirli oyuncu, Beşiktaş’ın sezon başı transfer dönemindeki son transferi oldu.

Beşiktaş, Cezayirli futbolcunun evraklarını yetiştirebilmek için ise ilginç bir yönteme başvurdu. FIFA TMS sisteminde Ghezzal transferini eşleştiren siyah-beyazlı yönetim, Cezayirli oyuncunun evraklarını TFF'ye motosiklet aracılığıyla ulaştırdı.