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Galatasaray'a sakatlık şoku! Taylan Antalyalı 2 hafta yok

Galatasaray'da bir süredir ilk 11'de Fatih Terim'in tercihi olan Taylan Antalyalı, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Taylan Antalyalı, sakatlığından ötürü 2 hafta forma giyemeyecek. Taylan'ın 5. hafta oynanacak Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Genç futbolcu ligin 4. haftasında oynanan ve mağlubiyetle biten Kasımpaşa maçında oyunu sekerek terk etmişti.

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