Galatasaray'a sakatlık şoku! Taylan Antalyalı 2 hafta yok
Galatasaray'da bir süredir ilk 11'de Fatih Terim'in tercihi olan Taylan Antalyalı, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.Abone ol
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Taylan Antalyalı, sakatlığından ötürü 2 hafta forma giyemeyecek. Taylan'ın 5. hafta oynanacak Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Genç futbolcu ligin 4. haftasında oynanan ve mağlubiyetle biten Kasımpaşa maçında oyunu sekerek terk etmişti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Chiara Ferragni ve Fedez'den ikinci bebek müjdesi