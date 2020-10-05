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Eskişehir'de 'joker' operasyonu! Pandemiyi fırsata çevirdiler ve makyaj yaptılar

ESKİŞEHİR’de para karşılığında başkalarının yerine üniversite denklik sınavına girecekleri belirlenen ve 'joker' olarak tabir edilen 8 kişi yakalandı. Sakal, makyaj ve gözlük gibi aksesuarlar kullanan şahısların pandemiyi fırsat bilerek takılması zorunlu olan maskeyle kamufle oldukları ortaya çıktı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışındaki çeşitli üniversitelerin hukuk, tıp, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olanların Türkiye’de gireceği denklik sınavlarına para karşılığında başkalarını sokmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Türkiye genelinde geçen Cumartesi günü yapılan denklik sınavına asıl adayların yerine Eskişehir’de ‘joker’ olarak tabir edilen kişilerin gireceğini tespit ederek, operasyon düzenledi. Operasyonda, joker aday oldukları belirlenen 8 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada cep telefonlarının yanı sıra, yerine sınava girecekleri kişilere ait kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı, ehliyetler, joker adayların, gerçek adaylara ait sınav giriş belgeleri ele geçirildi.

Gözlük, makyaj ve sakalı da kullanmışlar

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, joker olarak tanıtılan sahte adayların gerçek adaylara benzemek için gözlük, makyaj, sakal gibi aksesuarlar kullandıkları, yüzlerini, pandemi nedeniyle takılması zorunlu olan maske avantajından faydalanarak, kamufle ettikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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