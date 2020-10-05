Aranıyordu! Çanakkale'de FETÖ şüphelisi eski öğretmen yakalandı
ÇANAKKALE'de, hakkında arama kaydı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi eski öğretmen A.D., jandarma tarafından yakalandı.Abone ol
Yüksekova Sulh Ceza Hakimliği'nce yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'FETÖ üyesi olma' suçundan arama kararı bulunan, eski öğretmen A.D, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla, Biga ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.
Gözaltına alınan A.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.