BIST 1.159
DOLAR 7,76
EURO 9,15
ALTIN 477,78
HABER /  DÜNYA
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Paris'te Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilave tedbirler alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "maksimum alarm" seviyesine geçilmesinin ardından yeni önlemler alındı.

Abone ol

Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement, düzenlediği basın toplantısında, "maksimum alarm" seviyesine geçildiği başkentte alınan yeni kararları açıkladı.

Buna göre Paris ve çevresinde yarından itibaren bar ve havuzlar kapatılacak. Restoranlar tedbirler artırılarak hizmet vermeye devam edebilecek.

Başkent ve çevresinde kamuya açık alanlarda 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Öğrencilerin eğlendiği etkinliklere izin verilmeyecek.

Alışveriş merkezlerinde her müşteri için 4 metrekare alan ayrılması gerekirken, spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

Fransa'da salgının seyri kötüleşmeye, vaka ve yoğun bakım hastalarının sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 230'a, toplam vaka sayısı ise 619 bin 190'a yükseldi.

Fransa'da 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Aliyev'den çatışmalarla ilgili kritik açıklama: Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalı
Kadıköy'de maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 ay ceza istendi
Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Yerli scotter geliyor
Kobani olayları dosyası! Operasyonun neden yapıldığı ortaya çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu Stoltenberg'in yanında bizzat söyledi
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan küstah 'Türkiye'yi boykot' çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
Sergey Lavrov'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması: Türkiye ve İran’la temas halindeyiz
Dr. Erdinç Esenkaya: Nefes darlığı olan hastalarımız 'Lütfen beni uyutun' diye yalvarıyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan savaş suçu işliyor
Küçükçekmece'de 15 katlı binada korkutan yangın
Denizli'de selfie paylaşımı adım adım hırsıza götürdü JASAT başardı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman hangi kanalda yayınlanıyor?
Yorumlar