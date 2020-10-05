Sergey Lavrov'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması: Türkiye ve İran’la temas halindeyiz

DAĞLIK KARABAĞ'da devam eden şiddetli çatışmalar devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ve İran’la temas halinde olduğunu açıkladı.

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Rusya’daki Avrupa İşletmeler Birliği (AEB) temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Lavrovi “Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan’la da, Azerbaycan’la da, komşu ülkeler olarak Türkiye ve İran’la da temas halindeyiz” diye konuştu.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

Uluslararası kamuoyu taraflara acil ateşkes çağrısı yaparken çatışmalar şiddetlenerek artıyor.