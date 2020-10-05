Haliliye'de sosyal yardım kompleksine uluslararası destek

Haliliye Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede kente gelen İrlanda Büyükelçisi Sonya MCGuinneess ve Birleşmiş Milletler (BM) heyeti Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile bir araya geldi. Uluslararası Heyet, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Kompleksinde yer alan aşevine destek vereceklerini açıkladı.

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Haliliye Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede kente gelen İrlanda Büyükelçisi Sonya MCGuinneess ve Birleşmiş Milletler (BM) heyeti Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile bir araya geldi. Uluslararası Heyet, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Kompleksinde yer alan aşevine destek vereceklerini açıkladı.

Kente gelen BM heyeti, Haliliye Belediyesinin bölgede ilk olma özelliği taşıyan Sosyal Yardım Kompleksine incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete İrlanda Büyükelçisi Sonya MCGuinneess, BM Dünya Gıda Programı Türkiye Temsilcisi ve Ülke Direktörü Nils Grede, IOM Programı Koordinatörü Torsten Haschenz, GİZ Ülke Direktörü Rubeena Esmail katıldı.

Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi aileler ve Suriyeli sığınmacıların da yararlandığı Sosyal Yardım Kompleksi’nde bulunan aşevi, gıda ve giyim marketini ziyaret eden heyet, ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasının yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyesinin ilçede bulunan tüm vatandaşlara destek olmaya devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bugün burada Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün Birleşmiş Milletlerle icra ettiği aşevi hibe programı için burada bulunuyoruz. Malumunuz hep birlikte dünyanın da yaşadığı ve ağırlık olarak Türkiye’nin hissettiği bir mülteci sorunu ile mücadelenin uğraşındayız. Haliliye Belediyesi olarak göreve geldikten sonra ilk yaptığımız iş ve işlemlerden birisi sosyal yardım kompleksini büyütmek standartlarını daha da yükseltmek dünya standartlarına getirmek oldu. Bunu yaparken kardeşlik bilinci ile biz kocaman bir aileyiz inancıyla çalıştık. Bu nedenle ekiplerimiz sahada gece gündüz kapı kapı dolaştılar. Bize müracaat eden gerek internet üzerinden gerek evrak nezdinde tüm vatandaşlarımıza geri dönüş sağladık. Bu döngü halen devam ediyor. Şanlıurfa’nın Türkiye’de en fazla sığınmacı bulundurması sosyal yardım konusunda da taleplerin artmasına neden oluyor. İnşallah bu sorunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Ülkelerindeki huzur ortamının güvenliğin sağlanmasının ardından geri dönecekleri zamana kadar misafirimiz olan sığınmacıları etnik köken fark etmeksizin bütün ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım götürmeye temel ihtiyaçlarını karşılamaya, barınma ihtiyaçlarını karşılaşmaya ve birçok konuda onların yanında olmaya devam edeceğiz.”

Toplantıda konuşan Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu Ülke Direktörü Rubeena Esmail ise “ Bugün burada işbirliğimiz ve dayanışmamızı aslında bir nevi kutlamak için toplandık. Aynı zamanda ortak değerlerimizi de hatırlamak için ve ortak sloganımız olan ‘yaşanabilir bir geleceği şekillendirmek için çalışıyoruz’ etrafında bir araya geldik. Bu Almanya’nın Türkiye ile ilişkilerinin temelinde yatan bir slogan aslında. Türkiye Hükümeti, sivil toplumu ve bütün nüfusu çok büyük gayretler sarf ediyor” dedi.

Uluslararası Göç Örgütü Program Koordinatörü Torsten Haschenz da “”Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmak için dahil olduğumuz programlarından bir tanesini de Sayın Belediye Başkanının da vurguladığı gibi mülteci krizi ile ortaya çıkan kaynak yetersizliği. Bu kriz Türkiye’nin kaynakları üzerinde çok büyük bir yük yarattı. 2015 yılında IOM Şanlıurfa’da bir merkez açtı. Buradaki faaliyetlerimiz ise programların sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için yerel ortaklarla ilişkilerin güçlendirilmesi. Sosyal uyum ve buradaki mültecilerin koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

“Çorbada bizim de tuzumuz olsun” diyen BM Dünya Gıda Programı Türkiye Temsilcisi ve Ülke Direktörü Nils Grede ise şu ifadelere yer verdi:

“Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik. Bu sözü de çok anlamlı buluyorum. Haliliye Belediyesinin de bu kapsamda çalışmalarını çok değerli buluyorum. Bu kapsamda biz Türkiye’de yedi belediyeyi destekliyoruz. Yaptıkları çalışmalarda daha iyi seviyelere gelebilmeleri için destek verebiliyoruz.”

Toplantının son konuşmasını yapan İrlanda Büyükelçisi Sonya MCGuinneess de, “Ben Türkiye’den çok farklı bir ülkeden geliyorum. Çok küçük bir ülke. 1847 yılında çok geniş çaplı bir açlık İrlanda’yı vurdu. Bir milyon insanı kaybettik. 3 milyon kişiyi de buna bağlı nedenlerle kaybettik. Dolayısıyla bu açlık İrlanda halkının hafızasında çok acı bir yer edinmiştir. Bundan dolayı da gıda güvenliği ve açlıkla mücadele benim ülkemin politikalarında her zaman yer bulmuştur. Bu kapsamda Haliliye Belediyesine destek vereceğimizi buradan duyurduk” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İrlanda Büyükelçisi Sonya MCGuinneess ve BM heyetini hediyeler taktim etti. İrlanda Büyükelçisi MCGuinneess’e Urfa isotu da ikram edildi. İsotun tadına bakan Büyükelçi isotun acısını tatmış oldu.

Heyet toplantı sonrası Balıklıgöl ve Göbeklitepe’yi de ziyaret etti.