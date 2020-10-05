Amasya'da küçük Emirhan derslerine EBA üzerinden tütün tarlasında giriyor

"Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim"

Emirhan Kutluca, AA muhabirine, uzaktan da olsa her öğrenci gibi eğitimine devam etmeye çalıştığını söyledi. Ailesinin çiftçi olduğunu, bu nedenle tarlaya gittiklerini belirten Kutluca, "Ailem çiftçi olduğu için ben de onlarla beraber tarlaya gelip derslerime de tarlada girmek zorunda kalıyorum. Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim, bir an önce açılmasını istiyorum." dedi.