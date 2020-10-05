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Adana Feke'de orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

ADANA'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

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Adana'nın Feke ilçesine bağlı Bahçecik mevkisinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile 100 işçi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.

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