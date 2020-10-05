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Skandal açıklamalar yapan GATA başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer’den ilk açıklama

Erkeklere boşanmak yerine ikinci eş tavsiyesinde bulunan, GATA'da başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer, görevden alındı. Edizer karara ilişkin, "Başım üstüne" açıklaması yaptı.

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Görevden alınan 'Menzilci' Edizer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldım, kabul ettim Sayın bakanım Fahrettin Koca. Başım üstüne" ifadesini kullandı. 

Sosyal medyada kadın fotoğraflarına "Kaltak, sonra cariye olacak" gibi skandal yorumlar yapan Dr. Ali Edizer'in erkeklerin aldatma yerine ikinci eşi alabileceklerini buna İslam dininin ruhsat verdiğini söyledi.

Ne demişti?

"Boşamayın, ikincisini alın" dediği videodaki sözleri şöyle:

Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz? Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz ama bizi bacılara mahcup etmeyin.

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