Mevlüt Çavuşoğlu Stoltenberg'in yanında bizzat söyledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir dizi görüşmeler yapmak üzere geldiği Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Stoltenberg ile düzenlenen ortak basın toplantısında başta NATO olmak üzere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanlığı’nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

"Savaş suçudur"

Ermenistan'ın sivilleri füzelerle hedef almasına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur." dedi.

"Azerbaycan topraklarından çekilsin"

Çavuşoğlu, başta NATO olmak üzere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "30 yıldır maalesef bu sorunun çözümü konusunda somut hiçbir öneri gelmedi." dedi ve "Azerbaycan'ın Türkiye'den destek talebi yok ama olursa da destek veririz." diye de ekledi.

Bazı NATO üyelerine YPG tepkisi

Terörle mücadelede NATO müttefiklerinden daha somut destek beklediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Bugün bazı müttefikler PKK/YPG'ye destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Genel sekretere sitemlerimizi ilettik bu konu ile ilgili. Üye ülkelere iletmesi için." diye konuştu.

S-400 mesajı

Patriot ya da başka hava savunma sistemini alamadıkları S-400 aldıklarına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bu elzem ihtiyacımızın karşılanması gerekiyordu. Bunun anlaşılması gerekiyor. Diğer ihtiyaçların karşılanması konusunda da müttefiklerin zorluk çıkarmaması gerekiyor."

"Türkiye çok değer verdiğimiz müttefiktir"

Çavuşoğlu'ndan sonra söz alan Stoltenberg ise "Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında güvenlik bir telefon hattı oluşturulduğunu açıklayan Stoltenberg, iki taraf da teşekkür etti.

Türkiye'ye S-400 uyarısı

Bir takım sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını belirten Stoltenberg, "S-400'ün alınması bizim için bir sorun çıkartıyor. Hava araçlarımıza tehlike teşkil ettiği gibi, ABD'den yaptırım tehdidini de ortaya çıkartıyor." dedi.