Ali Edizer GATA'daki görevinden alındı! Menzil tarikatı üyesinin cariye twiti rezalet

Dr. Ali Edizer'in erkeklerin aldatma yerine ikinci eşi alabileceklerini buna İslam dininin ruhsat verdiğini söyledi. "Boşamayın, ikincisini alın" dediği videodaki sözleri şöyle: "Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz? Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz ama bizi bacılara mahcup etmeyin."

İşte Ali Edizer'in o videosu-tıkla izle