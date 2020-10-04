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GATA'nın başhekim yardımcısı Ali Edizer'den skandal sözler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başhekim yardımcılığı görevini yürüten ve Menzilci olduğu iddia edilen Dr. Ali Edizer, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başhekim yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesaplarından Medeni Kanunu ve tek eşlilikle ilgili görüşlerini paylaştı.

Aldatma nedeniyle bir yuvanın daha yıkıldığını söyleyen Edizer, erkeklerin aldatma yerine ikinci eşi alabileceklerini buna İslam dininin ruhsat verdiğini söyledi.

İşte Edizer'in tepkilere neden olan o sözleri:

"Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz? Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz ama bizi bacılara mahcup etmeyin."

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