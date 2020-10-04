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İstanbul'un göbeğinde yol ortasında birbirlerine girdiler! O anlar kameraya takıldı

ŞİŞLİ’de işlek bir cadde üzerinde yol verme yüzünden tartışan iki otomobilin içerisindekiler, yumruk ve tekmelerle birbirine girdi. Yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 14 Ağustos Cuma günü saat 19.20 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde işlek bir cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. Araçtakilerin de karışması üzerine kavga büyüdü.

Bir süre devam eden kavgayı vatandaşlar ayırdı ancak taraflardan biri yere düşünce ortalık yeniden karıştı. Diğer sürücünün yere düşen sürücüye yumruk atmasının ardından devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek sonlandırdı. Tarafların uzaklaştırılmasının ardından duran trafik normale döndü. Yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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