Nusret Gökçe Mehmet Öz'ü calı yayına aldı! Çok fena dalga konusu oldu

Etçi Nusret Gökçe, bu kez canlı yayında çok fena rezil oldu. ABD'de yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ü Instagram canlı yayınına alan Nusret, 'asemptomatik' diyemeyince sosyal medya yıkıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Asemptomatik vakaları günlük koronavirüs tablosunu almıyoruz" açıklamasıyla başlayan tartışmaya giren Nusret, Mehmet Öz'e, "Asemptomatik hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu?" diye sordu.

Ancak Nusret'in "asemptomatik" kelimesini bir türlü söyleyememesi üzerine Mehmet Öz'le aralarında ilginç dakikalar yaşandı.

Mehmet Öz, 'asemptomatik' kelimesini anlayamayınca Nusret'i kurtarmaya çalıştı ancak bir türlü başarılı olamadı. Nusret de defalarca kez tekrarlamasına rağmen 'asemptomatik' kelimesini söyleyemedi. İşte o anlar...