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Antalya'da abisinin motosikletini 2 hırsızın ellerinden böyle aldı

ANTALYA'da motosiklet hırsızı 2 kişi, neye uğradığını şaşırdı. Ayşe K. (15) abisine ait motosikleti sakınmak için adeta 'süper kahraman' edasıyla pencereden atlayıp hırsızların önlerine çıktı. Genç kız, korkusuzca hareket edişiyle sosyal medyada ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmaya giren 2 kişinin motosikleti kaçıracağı sırada onları fark eden Ayşe K.pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti. 

Hırsızlar bir anlık afallarken genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Şüpheli çocuklardan birisi duvardan atlayarak kaçarken, diğeri ise arka bahçeden kaçmayı başardı.

Bu sırada ise Ayşe K. abisine ait motosikletin düşmemesi için çaba sarf etti. 2 hırsızlık şüphelisini de püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ise beğeni yağmuruna tutuldu.

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