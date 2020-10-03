Emre Belözoğlu mihriban türküsünü okudu sosyal medya yıkıldı
Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden Emre Belözoğlu, ''Mihriban'' türküsünü söyleyerek adeta kulakların pasını sildi.
Futbol hayatına nokta koyduktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen ve yapılan transferlerde başrolü oynayan Emre Belözoğlu, 'mihriban' türküsünü seslendirdi.
Emre Belözoğlu'nun seslendirdiği mihriban türküsünün videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü. Özellikle Fenerbahçeliler, Emre Belözoğlu'nun performansına hayran kaldı.
Emre Belözoğlu, 'mihriban' performansıyla Twitter'da TT listesine girdi.