BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 474,81
GÜNCEL

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri basınla paylaşıldı

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri basınla paylaşıldı.

Kayıtlarda, Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından katledilen Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerde, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar görülüyor.

Olayın ardından temizlik ekibinin etrafı temizlemesine rağmen polis ekiplerinin luminol incelemelerinde bazı izlerin kaldığı da görüntülere yansıdı.

Cinayet sonrası kuru temizlemeye yollanan halılardaki etiketler ve içeride boya yapan işçilerin kıyafetleri de görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde; başkonsolosluk konutunda yer alan ve arama yapılmasına izin verilmeyen, sadece su örneğinin alındığı kuyu da yer alıyor.

Konsolosluk içinde bulunan fırının detayları da görüntülerde ortaya çıktı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200 bini geçti
İşte Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri
İstanbul Emniyeti'nde atama! Çok sayıda isim yer değiştirdi
Cemal Enginyurt, "Grup kuracak sayıya ulaşırız" sözü için konuştu
Gaziantep FK Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Ankara'da toplu taşımada HES kodu zorunlu hale geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Azerbaycanlı sanatçı Azerin muhteşem sesiyle Çırpınırdı Karadeniz'i söyledi
Ermenistan’a ait sahra karargahı vuruldu
Muğla'da paradaki hatayı gördü dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı
Aydın'da alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı
Sivas'ta yavru köpekler çuval içinde ölüme terk edildi
Pınar Gültekin cinayetinde baba haklı çıktı bakın tutuklanan kim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani olayları soruşturmasına ilişkin açıklama
Brezilya'da komadan çıktı annesiyle kocasının ilişki yaşadığını öğrendi