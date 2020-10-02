Ermenistan’a ait sahra karargahı vuruldu
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki toprakları geri almaya yönelik operasyonda bölgedeki Ermenistan'a ait sahra karargahını ve tankları vurdu. Vurulma anına ilişkin görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar 6’ncı gününde devam ediyor.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait sahra karargahını imha
Görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Görüntülerin başında bir sahra karargahının vurulması yer alırken görüntülerin devamında ise yine Ermenistan’a ait tankların vurulması da görülüyor.