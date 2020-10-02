Ermenistan’a ait sahra karargahı vuruldu

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar 6’ncı gününde devam ediyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait sahra karargahını imha

Görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Görüntülerin başında bir sahra karargahının vurulması yer alırken görüntülerin devamında ise yine Ermenistan’a ait tankların vurulması da görülüyor.