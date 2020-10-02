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Kocaeli'de kalp krizi geçiren kişiye müdahale edilmediği iddiasına inceleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde özel bir hastane önünde kalp krizi geçiren Sebahattin Duru'ya müdahale edilmediği iddia edilmişti. Kocaeli Valiliği olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kocaeli Valiliği, sokakta kalp krizi geçiren kişiye müdahale edilmediği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, basın ve medya kuruluşlarında 28 Eylül'de Gebze ilçesinde bulunan bir özel hastane önünde Sebahattin Duru'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğine yönelik haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Özel hastane görevlilerinin hastaya müdahale etmediğiyle ilgili haberler üzerine Valilikçe olayın araştırılması, incelenmesi ve soruşturulması için görevlendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Olayda ihmal olup olmadığı yakından takip edilmekte olup tahkikat sonucuna göre idari, adli ve cezai işlemler yapılacaktır. Sebahattin Duru'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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