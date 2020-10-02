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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani olayları soruşturmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maddi zararı tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Teşkilatı ile Selçuklu ilçesinde yer alan Ecdat Parkı'ndaki yemekte yaptığı konuşmada, "Maddi zararı tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz." dedi.

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