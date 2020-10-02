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DÜNYA

Rusya'da ölümden kıl payı kurtuluş: Otomobil yol ortasında bozulunca olanlar oldu

RUSYA'da meydana gelen olay aksiyon sahnelerini aratmadı. Aracı yol ortasında bozulan sürücü, kendisini ölüme götürecek TIR'dan koşarak kıl payı kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Rusya’nın St. Petersburg otoyolunda seyir halindeki bir otomobil sürücünün aracı orta şeritte aracı arızalandı. Orta şeritte kalan sürücü, arkadan bir TIR'ın geldiğini fark etti. Can havliyle araçtan çıkıp koşmaya başlayan sürücü, saniyeler içinde ölümden kurtuldu.

TIR orta şeritteki araca arkadan vururken, araç bariyerlerin üzerine fırladı. Kazanın ardından bölgede trafik uzun bir süre aksarken, ekipler tarafından otomobil bariyerlerin üzerinden kaldırıldı.

Bölgenin trafik müfettişliği yaptığı açıklamada otoyolda maksimum hız sınırının 110 olduğunu, ancak TIR'ın 130 kilometre hız ile ilerlediğini ve frenlerinin tutmadığını belirtti. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı açıklanırken, saniyeler içinde koşarak ölümden kurtulan sürücünün görüntüleri saniye saniye kameraya yansıdı.

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