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Hulusi Akar: Çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları samimi ve inandırıcı değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrılarının samimi ve inandırıcı olmadığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan - Ermenistan gerilimine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dağlık Karabağ'da ateşkes sağlanmasına yönelik gelen çağrıların 'samimi olmadığını' söyleyen Akar, "Yıllardır Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil" dedi.

Akar ayrıca, "Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. 

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