BIST 1.144
DOLAR 7,75
EURO 9,11
ALTIN 473,90
MEDYA

Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 32. yeni bölümüyle 8 Ekim 2020 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 8 Ekim 2020 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltındaki 20 kişi için tutuklama talebi
Rangers Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı maçı golleri ve geniş özeti
Fransa'da Emmanuel Macron'a güven azalıyor
Türkiye ile Yunanistan genel ilkelerde ortak anlayışa vardı
American Airlines ve United Airlines 32 bin kişiyi işten çıkaracak
İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu! Koray Aydın yeniden seçildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yeni Hayat 6. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 14. bölüm fragmanı
Masterchef Duygu Acarsoy Esra Erol'a çıkmış! İlk eşi Orhan Gül ve Merve Gül ifşası
Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 1. bölüm fragmanı
Fransız AFP ajansından Türkiye'nin SİHA'larına övgü dolu sözler ezber bozuyor
Benim Adım Melek 34. bölüm fragmanı
Arif Akpınar öldü şarkıcı Arif Akpınar beyin tümörüne yenildi