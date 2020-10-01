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Erdoğan'ın 'idam' ve AYM' açıklaması! HDP'liler için olay sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarıyla ilgili, "Onama makamı olarak ben de onaylarım." dedi. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yapısının değiştirilmesi çağrısıyla ilgili ise "yeni bir adım atılırsa buna katılırım" diye konuştu.

Meclis'in yeni yasama yılı açılışında Genel Kurul'a seslenen Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Açılış törenine katılmayan HDP milletvekillerinin varlığı ile yokluğu arasında bir fark göremediğini belirten Erdoğan, "idam" ve Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi değişikliği" talebi için de yeşil ışık yaktı. 

"Onama makamı olarak ben de bunu onaylarım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda uzun süredir yaşanan idam tartışmalarıyla ilgili, "Meclis, idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde, onama makamı olarak ben de bunu onaylarım." ifadelerini kullandı.

"Parlamento adım atarsa, seve seve ben de varım"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi ile ilgili çağrısı hakkında konuşan Erdoğan, "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım" dedi.

HDP'nin varlığı ile yokluğu arasında fark yok

HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması ile ilgili de konuşan Erdoğan ‘Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır’ dedi.

'Paşinyan'a soracak değiliz'

Paşinyan'ın 'Türkiye müdahil olmasın' açıklaması da sorulan Erdoğan ‘Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Biz bunun kararını kendimiz verdik’ şeklinde konuştu.

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