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Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü! Yaralılar var

İSTANBUL Kadıköy Caddebostan'da inşaatta iskele çöktü. Feci olay sonrası 3 yaralının olduğu bildirildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Anadolu Ajansı

Kadıköy'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'taki bir inşaatta iskele çökmesi sonucu 3 işçi inşaatın boşluk alanına düştü. İtfaiye ve sağlık ekiplerince vinç kullanılarak bulundukları yerden çıkarılan Musa D., Aydın Ç., ve Hasan Hüseyin Ö. ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Bir işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik sebebiyle polis ekiplerince ulaşıma kapatılan sokak, bir süre sonra trafiğe açıldı.

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