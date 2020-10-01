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MEDYA

Adil Gür canlı yayında fenalaştı Veyis Ateş panik oldu: Yayını kesin

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı' programında Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları konuşuluyordu. Mete Yarar; harita üzerinde durumu anlatırken, arka planda, "Yayını kesin, yayını kesin" sesleri duyuldu. Bunun üzerine reklama gidildi. Reklamın dönüşünde Veyis Ateş, Adil Gür'ün tansiyon problemi yaşadığını ancak önemli bir şeyi olmadığını söyledi.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı' programında Mete Yarar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalardaki son duruma ilişkin harita üzerinde bilgi verirken önce yırtılmaya benzeyen garip bir ses duyuldu. Ardından bir vurma sesi geldi. Sonrasında da konukların, "Yayını kesin, yayını kesin" dedikleri işitildi ve programda reklama gidildi.

Reklam dönüşünde yaşananlara ilişkin bilgilendirme yapan Veyis Ateş, şunları söyledi:

"Ani bir araya gitmek zorunda kaldık. Canlı yayındayız, bazen oluyor böyle şeyler. Birazdan ailesine ulaşılacak. Dolayısıyla ailesi paniklemesin lütfen. Kıymetli konuğumuz, dostumuz Adil Gür, tansiyon düşüklüğü yaşadı. Açıkcası ben de o esnada Mete'ye dalmışım. Arkadaşlar işaret etti ama geç fark ettim. Dolayısıyla hızlı bir ara verdik. Şimdi kötü bir durum yok. Ama panikledik yani birden bire onu o halde görünce. İçeri aldık, birkaç dakika sonra kendisine geldi. Gayet iyi sağlık durumu. Biz de biraz soğuk terler attık. Dostumuz böyle bir tansiyon düşüklüğü yaşadı, elini yüzünü yıkadı, belki birazdan ambulansta serumla daha da toparlayacak. Kendisini iyi hissederse de aramıza gelebilir. Ama şu an istirahat halinde Adil Gür. Dolayısı ile hepimize geçmiş olsun. Panikledik biraz ama paniklediğimiz kadar bir şey yok. Aileni ara dedik, muhtemelen aramıştır, ailesinin bilgisi vardır. Adil Gür dostumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

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