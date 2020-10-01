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Bursa'da genç kız ölümden son anda kurtuldu o anlar kamerada

Bursa'da 15 yaşındaki bir kız, yapımı devam eden inşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, yapımı devam eden çok katlı bir inşaatta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli rüzgar sonucu duvar örmede kullanılan tuğlalar, inşaat safhasındaki iş merkezinin giriş kapısının üzerinde bulunan sacları delerek, altından geçen 15 yaşındaki kızın hemen yanına düştü.

Genç kızın şoka uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından kazayı ufak sıyrıklarla atlatan genç kızın ilk tedavisi olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılırken, polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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