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DÜNYA

Ermenistan'da büyük kayıp! Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti

AZERBAYCAN, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5’inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı.

Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti. Yapılan son açıklamada Ermenistan ordusunun kayıpları duyuruldu. Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi.

Bakanlık, Ermenistan saldırısının başladığı 27 Eylül sabahından bugüne Ermenistan ordusunun askeri kayıplarının bilançosunu açıkladı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi, 5 cephane deposu ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha etti.

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