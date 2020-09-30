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DÜNYA

Ermenistan'ın 2 savaş uçağı düştü! Ermeni pilot paraşütle böyle atladı

Ermenistan'ın iki savaş uçağı düştü. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak da Ermenistan'a ait o savaş uçağının pilotunun atlayışını böyle görüntüledi. İşte haberin detayları...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının dün dağa çarparak düştüğünü bildirdi.  Hacıyev, yerel basına yaptığı açıklamada, dün havalanan uçakların ikisinin de dağa çarparak patladığını, Erivan yönetiminin kendi halkına doğru bilgi vermediğini belirtti.

Ermenistan tarafının başkalarını suçlamak yerine ikinci uçak ve pilotu hakkında bilgi vermesinin daha iyi olacağını vurgulayan Hacıyev, "Uçaklardan birinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçağı tarafından düşürülmesine ilişkin iddialar tamamen saçmadır ve Ermenistan'ın dezenformasyonudur." ifadesini kullandı.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak da Ermenistan'a ait o savaş uçağının pilotunun atlayışını böyle görüntüledi. İşte haberin detayları...
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