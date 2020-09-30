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DÜNYA

Böyle baba olmaz olsun! Engelli oğlunu para için denize attı

Çin'de kaza süsü vererek sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize iten baba herkesi dehşete düşürdü.

Çin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkenin Hainan bölgesinde, geçtiğimiz pazartesi günü S. Yang (64) adlı baba, zihinsel engelli oğlunun yanlışlıkla denize düştüğünü ifade ederek, polise ihbarda bulundu. Soruşturmayı yürüten polis, olayla ilgili kamera kayıtlarına ulaştı. Görüntülerde S. Yang'in oğlunu bilerek, denize ittiği görüldü. Yang'ın 38 yaşındaki engelli çocuğunun boğularak öldürüldüğü ifade edildi.

Polis, babanın oğlunu denize düştüğünü söylediği sırada hiçbir şekilde üzüntü belirtisi göstermediğini ve polise ısrarla oğlunun denize düşüp öldüğünü resmi olarak kayıtlara geçirmesini istediğini söyledi.

İtiraf etti
Olayla ilgili gözaltına alınan S. Yang'nin verdiği ifadede, "Akraba ziyaretinde birden aklımıza bir fikir geldi. Sigortadan para almak için bu yola başvurdum. Oğlumu deniz ittim" dediği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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