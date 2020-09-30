BIST 1.123
DOLAR 7,81
EURO 9,17
ALTIN 476,44
MEDYA

Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 4. yeni bölümüyle 6 Ekim 2020 Salı akşamı TRT 1'de olacak. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 6 Ekim 2020 Salı akşamı TRT 1'de...

Safiye ve Gülben, yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi gördüğü anda değişecek; aşk, Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ermeni askerinin ağladığı anlar kamerada!
Hayat bebeğin ölümüyle ilgili flaş gelişme!
Azerbaycanlı o spiker konuştu: Gözyaşlarım 27 yılın hasretiydi
Kuveyt'in yeni emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalının başrolü Cengiz Koraltan darp edildi
Sakarya'da ağabeyi nehre düşen kardeşten yürek dağlayan sözler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çatı Katı Aşk 13. bölüm fragmanı
Babil 14. bölüm fragmanı
Çöp toplama hastalığı nedir Dispozofobi belirtileri neler?
Ermeni askeri: Bizi terk ettiler
Kılıçdaroğlu'ndan kahvedeki oyun kağıtları için yeni sözler
Gizem Katmer kimdir yaşı kaç hangi dizilerde rol aldı- hayatı?
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalının başrolü Cengiz Koraltan darp edildi
Masumlar Apartmanı Neriman'ın hastalığı nedir Gizem Katmer kimdir?