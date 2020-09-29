HDP’li vekillerden polise hakaret: Terbiyesiz bana sicili söyle

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek için Halkların Demokrat Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bölge milletvekilleriyle birlikte Kars’a geldi.

Iğdır üzerinden karayoluyla Kars’a gelen Buldan, önce partisini ziyaret etti. Ardından Belediye Başkanlığı’na gitmek üzere HDP İl Başkanlığı önünde bulunan caddeye çıktı. Cadde üzerinde güvenlik önlemeleri alan polis, kalabalığı Kars Valiliği’nin almış olduğu kısıtlamalar hakkında uyardı.



"Ben milletvekiliyim, terbiyesiz''

Buldan ve beraberindekilerden birkaçına yürüyerek belediye binasına gitmeleri için polis yardımcı oldu. Ancak HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, kendisini uyaran polise, "Ben milletvekiliyim, terbiyesiz. Terbiyesizliğin de bu kadarı olmaz" derken, bir diğer HDP’li ise "kaç kişi geçiyorsunuz" diye uyarı yapan polise, “Buradan geçmek yasak mı? Nasıl yasak! Sicili söyle sen, bana yasağı da anlat, bana yasağın sebebini söyle, nasıl yasak mesela benim önümü kesiyorsun. İnsanların buradan geçmesi nasıl yasak, gel gel sicili söyle" dedi.



O anlar anbean kameralara yansıdı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindekiler daha sonra polis önlemleri altında yürüyerek Metin Sözen Caddesi’nde bulunan Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’na geçtiler. Buldan ve beraberindekiler burada bir süre belediye başkan yardımcılarıyla görüştükten sonra ayrıldılar.



