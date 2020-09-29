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Minibüste maskesini takmadı alkol aldı cep telefonundan video izledi

ANTALYA’da şehiriçi yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan bir yolcu, bununla da kalmayıp herkesin gözü önünde alkol aldı. Cep telefonuyla açtığı bir videoyu alkol alarak izlemeye devam eden yolcunun görüntüleri, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntü, Antalya - Serik yolcu minibüsünde çekildi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir yolcu, maskesini düzgün takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarılan yolcu maskesini taktı ancak bir süre sonra tekrar indirdi.

Yolcu, bununla da kalmayıp yanında getirdiği alkolü içmeye başladı. Cep telefonundan açtığı bir videoyu izlerken alkol almayı sürdüren kişinin rahat tavırları da pes dedirtti.

Diğer yolcuların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyadan tepki çekti.

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