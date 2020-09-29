Seda Sayan 'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi! İşte o anlar
Seda Sayan, ‘Fransız askısı’ adlı yöntemle bir kez daha yüzünü gerdirdi. 57 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan estetik operasyonu sırasında çekilen videoyu ise sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı.
Operasyon sonrası kendini videoya çeken Sayan, yüzüne yaptırdığı estetiği gösterdi. Seda Sayan o anları ise sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan'ın yüzüne uyguladığı işlem ise 'Fransız askısı' olarak biliniyor.
Fransız askısı nedir?
Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa’da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.