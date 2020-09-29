BIST 1.121
DOLAR 7,80
EURO 9,11
ALTIN 472,42
MEDYA

Tövbeler Olsun 9. bölüm fragmanı

Tövbeler Olsun dizisi 9. yeni bölümüyle 4 Ekim 2020 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Tövbeler Olsun'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tövbeler Olsun 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Tövbeler Olsun'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Tövbeler Olsun 4 Ekim 2020 Pazar akşamı TRT 1'de...

Başarılı ama 'pinti' bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holdingin patronu Namzet Horanta’nın pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin 'hatme çiçeğim' diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB paylaştı! 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan ve Johnson telefonla görüştü!
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (28 Eylül 2020)
Alman politikacıdan skandal sözler: Göçmenleri gaz odasına sokabiliriz
Pençe Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Azerbaycanlı gençler cephelere akın ediyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İyi Günde Kötü Günde 4. bölüm fragmanı
Zümrüdüanka 13. bölüm fragmanı
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın oğlu görenleri şaşırttı! Boyu annesini geçti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 122. bölüm fragmanı
Defne Samyeli yine herkesi mest etti! Siyah bikini üzerine filelisi olay oldu
Mucize Doktor 31. bölüm 2. fragmanı
Sinan Akçıl yıllar sonra itiraf etti! Eski sevgilileri Hadise ve Ebru Şallı buna çok kızacak