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Çukur 4. sezon 4. bölümünde (97. Bölüm): Karaca, Azer'i vurdu

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un 28 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan 4. sezon 4. bölümünde (97. Bölüm); Azer'e silah doğrultan Karaca duyduğu yanıt sonrası Azer'i vurdu. Yediği kurşunlarla yere yığılan Azer'in başında ağlayan Karaca dedesinin intikamını aldı.

Karaca, en mutlu gününde hayatının en acı haberlerinden birini aldı. Karaca ve Azer'in düğününe gelen Sultan, Karaca'ya Azer'in elinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söyledi. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca duyduğu bu gerçekle yıkıldı. Nikah masasına oturan Azer ve Karaca evlendi. Azer, sevdiği kadınla evlendiği için mutluluktan havalara uçsa da gecenin sonunda onu hiç istemediği bir yüzleşme bekliyordu. Karaca, Sultan'ın verdiği kesedeki silahı Azer'e doğrultarak hesap sordu. Karaca, duyduğu yanıt sonrası Azer'i vurdu. Yediği kurşunlarla yere yığılan Azer'in başında ağlayan Karaca, dedesinin intikamını aldı.

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